Djed je na Marakani ispisao povijest Engleske: ‘Ovo je blagoslov’

Branič Tottenham Hotspura, 25-godišnji Djed Spence u utorak je ispisao povijest jer je postao prvi musliman koji je zaigrao za englesku nogometnu reprezentaciju.

Rođeni Londončanin Spence ušao je u igru u 69. minuti kvalifikacijskog susreta za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Beogradu u kojem je Engleska svladala domaćina Srbiju sa 5:0.

“Iznenađen sam time što sam prvi, tako da je ovo blagoslov. Dobro je ispisati povijest, a nadam se kako će ovo biti inspiracija djeci diljem svijeta kako i oni mogu uspjeti kao i ja. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti, vjerujte u Boga”, kazao je Spence.

Iako muslimani čine oko šest posto populacije u Velikoj Britaniji, taj je postotak među profesionalnim nogometašima mnogo manji.

“Ovo je trenutak za slavlje za britanske muslimane. Djed ima veliku odgovornost na svojim leđima jer ne igra samo za Englesku već i za muslimane diljem svijeta”, kazao je Ebadur Rahman, osnivač organizacije Nujum Sports koja podupire više od 400 sportaša muslimanske vjere putem savjetništva.