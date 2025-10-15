Dinamu promijenjen raspored utakmica HNL-a

Podijeli :

Završila je pretposljednja reprezentativna stanka u 2025. godini, a domaće prvenstvo HNL nastavlja se već ovog petka.

Deseto kolo otvorit će susret između Vukovara i Lokomotive, koji će se igrati u Vinkovcima od 18 sati. Najzanimljiviji dvoboj kola bit će onaj na Maksimiru, gdje Dinamo dočekuje Osijek, trenutačno devetoplasiranu momčad koja za četvrtim mjestom zaostaje svega tri boda.

U međuvremenu su promijenjeni termini dviju Dinamovih utakmica u domaćem prvenstvu. Prema službenim informacijama HNL-a, susret 11. kola protiv Vukovara bit će odigran u ponedjeljak, 27. listopada, s početkom u 18 sati, umjesto dan ranije u 18:45.

Promjenu je doživio i derbi 12. kola s Rijekom. Utakmica koja je prvotno bila zakazana za petak, 31. listopada, igrat će se dan kasnije, u subotu, 1. studenoga, s početkom u 16 sati na stadionu Maksimir.