Dinamo postigao načelni dogovor s Brazilcem, pojačava se napad Plavih?

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo se pojačava za nadolazeću sezonu.

Kako doznaje Germanijak, Dinamo je postigao usmeni dogovor s brazilskim napadačem Júniorom Brumadom, koji bi na Maksimir trebao stići najkasnije u zimskom prijelaznom roku.

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Ovaj 27-godišnji napadač trenutačno nastupa za danski Midtjylland, s kojim mu ugovor istječe krajem godine. Plan Dinama je dovesti ga u siječnju bez odštete, no postoji šansa da transfer realiziraju već ovog ljeta ako s Dancima dogovore kompromisnu cijenu.

Brumado iza sebe ima odličnu sezonu s 16 golova i dvije asistencije u 43 utakmice, a s Dinamom se već susreo prošle sezone u Europskoj ligi. U plavom bi dresu u početku trebao biti potpora Belji, dok se u budućnosti u njemu vidi predvodnik Dinamova napada.