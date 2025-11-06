Dinamov junak iz 1967: ‘Hajduk uvijek puno priča, ali prvak bude netko drugi’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Boban je napravio promjene i to je u redu. Neka se i to osvježi. Ali, po meni, i dalje ima previše stranaca - mišljenja je Marijan Čerček

Aktualni Dinamov trenutak nije propustio komentirati. Dinamo danas, kaže Čerček, ima kvalitetu, ali i puno izazova.

“Dinamo u Europi igra jako dobro, ali isto tako zna kiksati u domaćem prvenstvu. Nije lako igrati svaka tri dana, ali ako voliš nogomet – pa ljepše ti je igrati pred publikom nego trčati po šumi! Vukovar? Nije problem izgubiti, nego način na koji izgubiš. Moraš dati maksimum, trčati, boriti se, imati volju. A neki igrači danas ne shvaćaju što znači nositi Dinamov dres. Za nas, koji smo rođeni u Zagrebu, Dinamo je bio više od kluba. To ti je obitelj, identitet. Zato kažem – bolje je izgubiti s domaćima, ali da publika osjeti da su to njihovi dečki. Kad su igrali Oršić, Petković, Ademi i drugi – Dinamo je opet bio pravi Dinamo. Tako je bilo ’67. tako je bilo i one šampionske ’82. kad su domaći dečki činili većinu momčadi”, poručuje.

Na pitanje o aktualnim promjenama u klubu i ulozi Zvonimira Bobana, Čerček odgovara mirno i odmjereno:

“Boban je napravio promjene i to je u redu. Neka se i to osvježi. Ali, po meni, i dalje ima previše stranaca. Svaka čast nekima, ima tu boraca – recimo Kevin Theophile-Catherine, taj grize travu. I Španjolac Sergi Domínguez mi se jako sviđa, ima kvalitetu. Sviđa mi se i Scott McKenna kako igra…”

A trener Kovačević, iznenadilo ga je pitanje?

“Znate, nije isto voditi Slaven Belupo i Dinamo. Ovdje je svaka utakmica finale, moraš pobjeđivati. Moje je mišljenje da trener ipak još nije dorastao Dinamu, ali… No, još želim reći kako neki domaći igrači nisu ni dobili pravu priliku. To mi je jako žao kao što su Stojković, Mudražija i drugi”, kaže Čerček.

A što kaže o borbi s Hajdukom za naslov prvaka?

“Ma, oni uvijek puno pričaju “, smije se. “Svake godine su prvaci već u listopadu, a u svibnju više nisu. I prošle su sezone imali deset bodova prednosti, pa nisu završili prvi. Tamo ima svega, i ljubomore, i pritiska. Mi barem imamo domaće trenere i domaću priču. I zato velim – Dinamo će opet biti prvi!”