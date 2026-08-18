Dinamo prodao Vidovića: Postao je najskuplji transfer u povijesti novog njemačkog prvoligaša

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Gabriel Vidović (22) napustio je Dinamo i karijeru nastavlja u Paderbornu, koji se ove sezone vraća u Bundesligu. Prema informacijama njemačkog Skyja, njemački klub za ofenzivca će platiti oko tri milijuna eura, čime bi Vidović postao najskuplja akvizicija u povijesti Paderborna.

Dinamo ga je prošlog ljeta doveo iz Bayerna za 1,2 milijuna eura, no Bavarci su zadržali 25 posto od idućeg transfera. Ako odšteta bude tri milijuna eura, Bayernu bi pripalo oko 750 tisuća, dok bi Dinamu ostalo približno 2,25 milijuna eura.

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Vidoviću je ovo bio drugi mandat na Maksimiru. Prvi put stigao je 2023. na posudbu i tada ostavio odličan dojam – u 40 nastupa zabio je devet golova i dodao četiri asistencije te osvojio dvostruku krunu. Nakon povratka u Bayern ponovno je posuđen u Mainz, a prošlog ljeta Dinamo ga je trajno doveo i dao mu dres s brojem 10.

Druga epizoda bila je nešto turbulentnija. Iako je prošle sezone skupio 27 nastupa, sedam pogodaka i četiri asistencije, tijekom jeseni izgubio je mjesto u početnoj postavi, da bi se u proljeće ponovno nametnuo. Novu sezonu započeo je kao starter, nastupivši u obje utakmice protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Vidović je nogometno odrastao u Bayernu, za čiju je prvu momčad debitirao 2022. godine, a u Bundesligi je već nastupao i za Mainz. Sada se u Njemačku vraća kao najveće Paderbornovo ulaganje u povijesti.

Paderborn je prošle sezone završio treći u 2. Bundesligi, a promociju je izborio preko Wolfsburga u doigravanju. Vidovića tako čeka novi pokušaj dokazivanja u njemačkoj eliti, a sve ćete moći pratiti na kanalima Sport Kluba.

Gabriel Vidović više nije igrač Dinama – u upravo realiziranom transferu napustio je Maksimir i vraća se u Bundesligu, gdje će braniti boje Paderborna. Dragi Vida, hvala ti na svemu i sretno u novim izazovima! 💙 pic.twitter.com/uHVEZYDXpR — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 18, 2026

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