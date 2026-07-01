Dinamo predstavio novo pojačanje: Dolazi nakon nastupa na SP-u

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Aktualni hrvatski prvak službeno je potvrdio dolazak pojačanja za obranu u novoj sezoni.

Dinamo je prigodnim videom potvrdio da je donedavni stup obrane Rijeke i reprezentativac Bosne i Hercegovine, 28-godišnji Stjepan Radeljić, novi igrač modrih.

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Radeljić na Maksimir stiže kako bi dodatno zaoštrio konkurenciju u središtu obrambenog reda momčadi trenera Marija Kovačevića.

Novim će se suigračima priključiti čim završi svoj povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje trenutačno brani boje reprezentacije BiH u nokaut-fazi. U Dinamu je zadužio dres s brojem 6.

Njegov je nogometni put iznimno bogat. Nakon omladinskih škola Viteza i Zrinjskog, proveo je dvije godine u mladoj momčadi njemačkog Stuttgarta. Potom je igrao za Osijek, Široki Brijeg, a punu igračku afirmaciju doživio je u moldavskom Sheriffu iz Tiraspola, gdje je kao kapetan igrao skupine Lige prvaka i Europske lige te bio proglašen najboljim obrambenim igračem tamošnje lige.

Novi plavi 6️⃣. Dobro došao! pic.twitter.com/7705Ic2mtw — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 1, 2026

Nakon trostruke krune u Moldaviji, Radeljić se vratio u HNL i u dresu Rijeke ostvario sjajne rezultate, osvojivši dvostruku krunu te doguravši do osmine finala Konferencijske lige, što znači da u nogama ima utakmice u skupinama sva tri klupska europska natjecanja.

Zanimljivo je da je Radeljić u juniorskim danima nastupao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, dok je u U-21 i seniorskoj konkurenciji odabrao dres Bosne i Hercegovine, s kojom upravo piše povijest na Mundijalu.

Iz Dinama su svom novom braniču poželjeli toplu dobrodošlicu:

“Dragi Stjepane, dobro nam došao, želimo ti puno sreće i uspjeha u Dinamovu dresu!”