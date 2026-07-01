Dinamo nakon dugih pregovora napokon dogovorio dolazak Barceloninog krila?

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Dinamo je vrlo blizu dovođenja novog krilnog igrača. Riječ je o 20-godišnjem Daniju Rodriguezu iz Barcelone, nogometašu kojeg se s maksimirskim klubom povezivalo tijekom posljednja dva prijelazna roka. Pregovori su potrajali, a u jednom razdoblju činilo se kako od transfera neće biti ništa.

Situacija se, međutim, kako javlja Index, ponovno promijenila pa mladi Španjolac dolazi u Zagreb kako bi odradio završne razgovore s klubom i liječnički pregled. Prođe li sve prema planu, do kraja tjedna trebao bi i službeno postati novi igrač Dinama. Za razliku od ranijih nagađanja o posudbi s mogućnošću otkupa, posao bi ovoga puta trebao biti realiziran kao trajni transfer.

Galešić na pripremama u Sloveniji: ‘Iza mene je teško razdoblje, ali nikog se ne bojim’ Dinamo poslao napadača kući, a za veznjaka stižu milijuni?

Barcelona je i dalje pod pritiskom financijskih ograničenja te zbog problema s financijskim fair-playom mora pronaći način za registraciju igrača. Zbog toga se očekuje odlazak većeg broja nogometaša, ponajprije mlađih igrača koji trenutačno nisu u najužim planovima prve momčadi.

Rodriguez prirodno igra na desnom krilu, iako je ljevak, što ga čini profilom kakav Dinamu trenutačno nedostaje. Upravo zahvaljujući toj karakteristici često ulazi s boka prema sredini, gdje može biti vrlo opasan za protivničku obranu. Krase ga brzina, kvalitetna tehnika i izražene driblerske sposobnosti.

Španjolac je pažnju nogometne javnosti privukao na Europskom prvenstvu do 19 godina prije tri godine, kada je sa španjolskom reprezentacijom osvojio naslov prvaka, a svojim igrama izborio mjesto u idealnoj momčadi turnira. Prema procjeni Transfermarkta vrijedi oko milijun eura.

Najveća nepoznanica vezana uz njegov dolazak jesu problemi s ozljedama. Prošle sezone teško je ozlijedio tetivu zbog čega nije nastupao od veljače, a tijekom dosadašnje karijere mučili su ga i problemi sa zadnjom ložom te ramenom.