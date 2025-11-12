Dinamo nagradio Hoxhu za sjajne nastupe, a vratio se Pierre-Gabriel

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Nove vijesti stigle su iz Dinama.

Jedan od najboljih igrača Dinama ove sezone, Arber Hoxha, produžio je ugovor s Dinamom. Klub će uskoro i službeno objaviti potpisivanje.

Albanski krilni napadač je time nagrađen za svoje vrlo dobre igre na početku sezone. Novi ugovor istječe mu u ljeto 2029. godine. Novi ugovor potpisan je uz veću plaću za Hoxhu, koji bi trebao zarađivati oko pola milijuna eura godišnje.

Osim te vijesti, nova informacija je i kako se francuski desni bek Ronaël Pierre-Gabriel (27) u potpunosti vratio treninzima, potvrđeno je to za Index. Mogao bi zaigrati u utakmici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv drugoligaša Karlovca, koja će se igrati u srijedu, 19. studenog.

Pierre-Gabriel je u Dinamo došao kao slobodan igrač u veljači 2024. godine, a prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača Dinama. Ove sezone njegovu poziciju zauzeo je Moris Valinčić, koji je stigao iz Istre. Kada se Valinčić ozlijedio na dulje vrijeme, pokazalo se da Dinamo nema rješenje na desnoj strani.

Pierre-Gabriel je za Dinamo odigrao 52 utakmice, dao je pet golova uz isto toliko asistencija. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 3.5 milijuna eura.