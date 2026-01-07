Dinamo je poslao službenu ponudu za Livakovića?

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Već se tjednima priča o sagi oko Dinama i Dominika Livakovića, sad stižu i nove informacije.

Dinamo je Fenerbahčeu poslao i službenu ponudu za posudbu i otkup hrvatskog reprezentativca i očekuje se da će ona biti prihvaćena, piše Tportal. Nije poznat iznos ponude, ranije se pisalo o cifri između dva i tri milijuna eura pa je za pretpostaviti da se oko tog iznosa vrti i ova Dinamova ponuda.

Podsjetimo, trenutno je Livaković na posudbi u Gironi iz Fenerbahčea, a za španjolski klub ove sezone nije upisao ni minutu.

Španjolci su Livakoviću dali slobodno do ovog tjedna i on se sad vratio jer ima ugovornu obvezu s Gironom. Tamo će trenirati odvojeno od momčadi i čekati zeleno svjetlo za dolazak u Maksimir.