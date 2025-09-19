Dinamo ima razlog za veselje nakon prvih susreta Lige prvaka

Dinamo ove sezone ne igra Ligu prvaka, ali ima priliku izboriti izravan plasman u elitno europsko natjecanje.
Osim što će za to morati osvojiti naslov prvaka Hrvatske, morat će imati i najbolji klupski koeficijent među momčadima koje ulaze u kvalifikacije.
Trenutno su na tom planu Plavima najveći konkurenti Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Kopenhagen i Salzburg koji po koeficijentu UEFA-e stoje bolje od Zagrepčana, a tu su i Šahtar, PAOK i Celtic.
U prvom je kolu Lige prvaka Olympiacos protiv ciparskog Pafosa odigrao samo 1:1, Slavia Prag i Bodo/Glimt završili su bez pobjednika 2:2, dok je Kopenhagen kod kuće remizirao s Bayerom Leverkusenom. Svaki izgubljeni bod tih klubova povećava Dinamove šanse pa Plavi imaju razloga za veselje.
Dinamu se ove sezone brišu bodovi iz 2020./21., kada je stigao do četvrtfinala Europske lige. Koeficijent se, naime, računa na temelju zadnjih pet sezona, tako da u Europskoj ligi moraju doći do što više bodova kako bi povećali izglede za prolazak skupine.
