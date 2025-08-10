‘Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska…’ – Modri i Bijeli zajedno uz Kustića, sprema se obračun u HNS-u

Podijeli :

HNS

Nakon što je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković najavio da će Hajduk s Dinamom morati raditi zajedno za viši cilj, priča je dobila novi nastavak.

Na skupštini Hajduka Pavasović Visković izjavio je kako glavni tajnik Tomislav Svetina i njegov zamjenik Neven Šprajcer žele srušiti aktualnog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića te kako na tom putu Kustić ima Hajdukovu podršku.

Očito Hajduk nije sam u tome jer Sportske novosti donose nastavak priče koji kaže kako i u Dinamu vlada stav da Kustić mora biti taj i ostati predsjednik. Drugim riječima, Hajduk i Dinamo surađivat će kako bi podržali Kustića, ali od njega, kako navode SN, očekuju da smijeni Svetinu i Šprajcera.

Sve se ‘zakuhalo’ ovog ljeta nakon odluke vraćanja suca Tonija Dadića na sudačku listu za SHNL, Prvu NL i Drugu NL, odluke koju je potpisao Bertrand Layec s članovima Komisije nogometnih sudaca. Kustić za to navodno nije znao dok priča nije izašla u medije, a nedugo zatim proširile su se glasine da su upravo Svetina i Šprajcer sve znali, ali nisu obavijestili Kustića.

Sportske novosti dalje donose kako imaju informaciju da Kustić saziva Izvršni odbor na kojem bi mogao smijeniti Svetinu, a možda i Šprajcera. S obzirom i na to da je Hajduk tražio od HNS-a da makne Bruna Marića – uslijed čega se on sam povukao – dva najveća hrvatska kluba traže korjenite promjene od Kustića. Ne samo u kadru, nego i u načinu funkcioniranja Saveza.

Jedna od stvari koju Dinamo i Hajduk žele od Kustića kjest da se povjerenika za suđenje više ne bi moglo postaviti samo odlukom Izvršnog odbora HNS-a, već bi ga morali potvrditi svi prvoligaši. To bi se moglo dogoditi jedino zasnivanjem tijela u kojem bi bili predstavnici klubova SHNL-a, a koje bi bilo dio Saveza, no s jačim ovlastima od sadašnje Komisije profesionalnih klubova. U suprotnom bi, navodno, Hajduk i Dinamo mogli inicirati stvaranje Udruge prvoligaša.