Dinamo doznao i rezervni europski put: Ako ispadne od Thuna, čekaju ga Izraelci ili Islanđani

Dinamo je doznao potencijalnog protivnika u trećem pretkolu Europske lige u slučaju da ne uspije izbaciti švicarski Thun u kvalifikacijama za Ligu prvaka.
U tom bi scenariju hrvatski prvak igrao protiv poraženog iz dvoboja izraelskog Hapoel Be’er Sheve i islandskog Vikingura. Hapoel je, poput Dinama, preskočio prvo pretkolo Lige prvaka, dok je Vikingur u prvoj rundi izbacio mađarski Győri ETO nakon ukupnih 3:2.
Osim rezervnog puta, Modri su saznali i mogućeg protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Ako uspješno prođu Thun, čeka ih pobjednik dvomeča između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.
Dinamo prvi susret protiv Thuna igra u utorak od 20 sati u Švicarskoj, dok je uzvrat na Maksimiru 28. srpnja u istom terminu. U slučaju prolaska, prva utakmica trećeg pretkola Lige prvaka igrala bi se 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat 11. kolovoza.
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