Dinamo doznao i rezervni europski put: Ako ispadne od Thuna, čekaju ga Izraelci ili Islanđani

Osim rezervnog puta, Modri su saznali i mogućeg protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Ako uspješno prođu Thun, čeka ih pobjednik dvomeča između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Dinamo prvi susret protiv Thuna igra u utorak od 20 sati u Švicarskoj, dok je uzvrat na Maksimiru 28. srpnja u istom terminu. U slučaju prolaska, prva utakmica trećeg pretkola Lige prvaka igrala bi se 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat 11. kolovoza.