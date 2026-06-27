Deschamps se vratio u kamp francuske reprezentacije

FIFA World Cup 27. lip 202616:32 0 komentara
Marcin Bulanda PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Iz stožera francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Didier Deschamps vratio u kamp nakon što se na nekoliko dana vratio kući u Francusku zbog majčine smrti. 

“Didier je s nama,” objavio je Francuski nogometni savez (FFF).

Deschamps je zbog majčina pogreba propustio 4:1 pobjedu protiv Norveške u petak kojom je Francuska osvojila prvo mjesto u skupini I pa će u šesnaestini finala igrati protiv Švedske u utorak u 23 sata po hrvatskom vremenu u East Rutherfordu.

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