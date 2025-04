De Bruyne se emotivno oprostio od ‘Građana’: ‘Svakoj priči dođe kraj, ali ovo je definitivno bilo najbolje poglavlje’

Podijeli :

Guliver Images

Belgijski veznjak donio je odluku te će biti dostupan kao slobodan igrač za svoju sljedeću nogometnu avanturu. Time završava jedno od najuspješnijih poglavlja u povijesti Manchester Cityja, u kojem je De Bruyne postao jedan od najboljih veznjaka u modernom nogometu.

Belgijac je u City stigao 2015. godine iz Wolfsburga za tada rekordnih 76 milijuna eura. Od tada je odigrao više od 413 utakmica, postigao 106 golova i asistirao nevjerojatnih 173 puta, čime je postao najbolji asistent u povijesti kluba. Bio je ključni igrač u osvajanju brojnih trofeja, uključujući pet naslova Premier lige, dva FA kupa, pet Liga kupova i, naravno, Ligu prvaka 2023. godine.

Emotivnom porukom se obratio svim navijačima ‘Građana’:

“Dragi Manchester,



Vidjevši ovo, vjerojatno ste shvatili kamo ovo vodi.

Pa ću odmah prijeći na to i reći ću vam da će ovo biti moji posljednji mjeseci kao igrač Manchester Cityja.

Ništa o ovome nije lako napisati, ali kao nogometaši, svi znamo da ovaj dan na kraju dođe.

Taj dan je tu – i zaslužujete da ga prvi čujete od mene.

Nogomet me doveo do svih vas – i do ovog grada.

Jureći svoj san, ne znajući da će mi ovo razdoblje promijeniti život.

Ovaj grad. Ovaj klub. Ovi ljudi… dali su mi SVE.

Nisam imao izbora nego vratiti SVE!

I pogodite što – osvojili smo SVE.

Htjeli mi to ili ne, vrijeme je za rastanak.

Suri, Rome, Mason, Michèle i ja smo više nego zahvalni za ono što je ovo mjesto značilo našoj obitelji.

“Manchester” će zauvijek biti na putovnicama naše djece – i što je još važnije, u srcima svakog od nas.

Ovo će uvijek biti naš DOM.

Ne možemo dovoljno zahvaliti gradu, klubu, osoblju, suigračima, prijateljima i obitelji za ovu 10-godišnju vožnju.

Svakoj priči dođe kraj,

ali ovo je definitivno bilo najbolje poglavlje.

Uživajmo zajedno u ovim posljednjim trenucima!

Puno ljubavi.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Gdje će nastaviti karijeru još nije poznato, ali se špekulira o zanimanju klubova iz MLS-a i Saudijske Arabije.