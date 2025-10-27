DAZN otkriva što je Vinicius izgovorio kad je pobjesnio zbog izmjene u El Clasicu

Podijeli :

Real Madrid je u 10. kolu La Lige svladao Barcelonu 2:1 u uzbudljivom El Clasicu.

Domaćine je u vodstvo doveo Mbappe u 22. minuti, izjednačio je Fermin Lopez u 38., a pobjedu Realu osigurao je Bellingham pet minuta kasnije.

U 72. minuti Xabi Alonso je zamijenio Viniciusa Juniora s Rodrygom, što je Brazilac dočekao s nezadovoljstvom, gestikulirajući i prigovarajući pri izlasku s terena.

I upravo je tada, navodi DAZN, Vinicius izrekao: “Odlazim iz momčadi… Odlazim, bolje da odem!”

“U 71. minuti Vinicius je vidio kako četvrti sudac podiže njegov broj. Još jednom, Brazilac nije mogao vjerovati da mora napustiti igru ranije nego što je očekivao. Ovaj put, za razliku od prijašnjih, njegov je bijes bio puno vidljiviji, a krilni napadač Reala nije skrivao neslaganje s odlukom Xabija Alonsa:

“Ja? Ja? Treneru, treneru!, uzviknuo je Brazilac raširenih ruku, tražeći objašnjenje”, piše DAZN i dodaje: “Dok se sedmica Reala udarala po prsima, uslijedila je njegova konačna eksplozija – jasno izrečeno “Je*emu sve!” prema. Xabi Alonso je, sa svoje strane, pokušavao smiriti situaciju: “Ajde, Vini, dosta više!”

DAZN piše i kako se Vinicius na kraju vratio na klupu.

“Kako bi pomogao u smirivanju sukoba, Luis Llopis, trener golmana, morao je otići u svlačionicu i razgovarati s Viniciusom. Uspio ga je smiriti pa se Brazilac nekoliko minuta kasnije vratio na klupu sa suigračima.”