Danski stoper potpisao novi ugovor s Barcelonom, ima posebnu klauzulu ako želi napustiti klub

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xFranciscoxMaciax via Guliver Image

U četvrtak ujutro je aktualni osvajač La Lige Barcelona objavila kako su potpisali novi ugovor s Dancem Andreasom Christensenom.

30-godišnji stoper u klub je stigao 2022. godine iz londonskog Chelseaja te je u prvim sezonama bio važan član katalonske ekipe. Ipak, u posljednje vrijeme se muči s ozljedama pa je lani skupio tek 13 nastupa za prvake Španjolske.

Međutim, to nije spriječilo klub da s danskim reprezentativcem potpiše novi dvogodišnji ugovor. Christensen je tako stavio potpis na ugovor koji će vrijediti do 2028. godine, no u ugovor je ugradio “klauzulu” po kojoj može 2027. otići iz kluba ako to poželi.

Ta klauzula dio je verbalnog pakta, javlja Fabrizio Romano pa preostaje za vidjeti hoće li se klub pridržavati toga ako stvarno Danac bude htio za godinu dana potražiti novu sredinu.