Damir Mišković ekskluzivno za SK: ‘Zamjeram Jakiroviću, ali to je sport’

Naš Josip Juraj Pajvot imao je čast intervjuirati predsjednika HNK Rijeke Damira Miškovića. Dotaknuli su se mnogi tema kao što je situacija sa Sergejem Jakirovićem, prodajom kluba. Pričalo se i o Zdravku Mamiću. Kako je to izgledalo možete pogledati u petak od 19 sati i 10 minuta na Sport Klubu 1. Mi vam donosimo kratku najavu u kojoj je Mišković rekao što misli o situaciji s Jakirovićem.

“Vidio sam ga u Zagrebu. Ma sve te stvari prođu. Što bi ja sad trebao reći zbog navijača da nisam u kontaktu s njim? Zamjeram mu u smislu kako se to desilo. To nije promijenilo moje mišljenje o njemu kao treneru. Ovo drugo uopće nije bitno. Sport je to, svatko ide na bolje i to je meni shvatljivo, to je meni razumljivo, samo sam ja naviknut na drugačiji način da se to raskine. Da mi je on reko ja bi mu dao otkaz pa neka bude da sam mu ja dao otkaz. Ali dobro, gotovo je to.”, zaključio je Mišković.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.