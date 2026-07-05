Kek: Moramo još jako puno raditi

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Riječka ekspedicija vratila se s devetodnevnih priprema u Kranjskoj Gori, gdje su podno Alpa pobjegli od ljetnih žega na Kvarneru.

Matjaž Kek i njegovi izabranici odradili su zacrtani plan i u tri test-utakmice upisali tri pobjede, no iskusni strateg ne dopušta nikakvo opuštanje niti upada u euforiju. Svjestan je da se prava slika tek treba iskristalizirati.

“Uvjeti i sve ostalo je bilo dobro, ali najmanje važne su te tri pobjede, bitno je na koji su način ostvarene. I u Radomlju se vidjelo što imamo, kakvu kvalitetu imamo… Dečki su malo umorni, ali moramo još jako puno raditi”, prokomentirao je Kek slovensku fazu priprema za klupsku stranicu.

Rijeka u novu sezonu ulazi s prilično redizajniranim kadrom, pa je i sam šef struke svjestan da je pred njim i igračima proces koji zahtijeva vrijeme.

“Pripreme kao pripreme. Puno nas je novih pa se moramo svi skupa upoznati, ali imali smo malo bolje uvjete nego što su bili u Rijeci što se tiče temperature. Odradili smo planirane treninge, odigrali utakmice i sada moramo sjesti da vidimo gdje smo.”

Bijele do europske premijere u drugom pretkolu Konferencijske lige čekaju još dvije prijateljske utakmice. Fokus se prebacuje na taktičko uigravanje.

“Bit svega je da dođeš do formacije i sastava koji može odgovoriti na zahtjeve drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Neke promjene se vide, puno je mladih igrača kojima promjene u intenzitetu rade problem. Razmišljam o igračima koje imam na raspolaganju, kako da izvučem iz toga što bolje. Treninzi, ponašanje i zalaganje igrača su na potrebnoj razini, a rezultati će pokazati gdje smo s kvalitetom i što smo uspjeli napraviti”, jasan je trener Rijeke.