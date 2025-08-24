Đalović: ‘Varaždin nas je istukao’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke upisali su i drugi uzastopni poraz u SuperSport HNL-u, nakon što su na domaćem terenu poraženi od Varaždina rezultatom 2:1. Hrvatski prvaci poveli su ranim pogotkom Tonija Fruka već u petoj minuti, no Varaždin je preokret ostvario zahvaljujući pogotku Ivana Mamuta s bijele točke i preciznom udarcu Alekse Latkovića. Trener Rijeke, Radomir Đalović, osvrnuo se na poraz u izjavi za MAXSport.

“Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni”, rekao je i dodao:

