Mišković: Dva najbolja kluba u zadnjih 14 godina došli su do finala

Dinamo i Rijeka sastaju se u 35. izdanju finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.
Uoči utakmice, izjavu je dao i predsjednik Rijeke Damir Mišković.
“Slažem se, ovo je praznik, Osijek je pun ljudi, iz Zagreba, Rijeke… Evo, dva najbolja kluba u zadnjih 14 godina došli su do finala”, rekao je Mišković pred kamerama MAXSporta.
Osvrnuo se na Rijekinu sezonu, kao i na ishod u finalu Kupa.
“Prvenstvo, nismo bili dobri, u Europi odlični. Kup? To je jedna utakmica, u kojoj možemo dobiti, ali bez obzira vratit ćemo se s medaljom. Što očekujem? Pobjedu. Iako su to su dvije europske, odlične ekipe.”
