Đalović u gostima osvojio prvi bod na klupi turskog kluba

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović je u petak navečer došao do prvog boda na klupi turskog Kayserispora. Njegova momčad gostovala je u 10. kolu kod Karagumruka te su na kraju remizirali 2:2.

Nije dobro počelo za Đalovića jer je njegova ekipa već u 16. minuti primila pogodak iz kaznenog udarca. Strijelac za domaće bio je Šveđanin Sam Larsson.

Do kraja poluvremena domaći su još dva puta tresli mrežu, ali Đalovićev Kayserispor dva puta je spasio VAR koji je zbog zaleđa poništio dva gola. VAR je u drugom dijelu bio koban za Kayserispor u 63. minuti jer je tada zbog prekršaja poništio pogodak Germana Onugkhe.

Ipak, ruski nogometaš nije pokleknuo nakon toga te je u 68. i 74. minuti zabio za preokret Kayserispora. Ipak, ta prednost trajala je kratko, tek pet minuta. U 79. minuti je Karagumruk izjednačio golom Atakana Ridvana Cankaye.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Đalović u drugoj utakmici osvojio prvi bod na klupi Kayserispora. Njegova momčad sada je pretposljednja sa samo šest osvojenih bodova, a ostanak mu bježi dva boda. Trenutačno 15. ekipa je Kocaelispor za koji igra Bruno Petković.