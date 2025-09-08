Dalićeva Hrvatska lovi rekord star 30 godina

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Maksimiru dočekuje Crnu Goru, a susret počinje u 20:45. Osim borbe za vrh skupine L, Vatreni i njihov izbornik Zlatko Dalić imaju priliku ući u povijest.

U slučaju pobjede, Dalić bi ponovio uspjeh iz 1995. godine i izjednačio se s legendarnim Ćirom Blaževićem. Tadašnja generacija otvorila je kvalifikacije za Euro 1996. s četiri uzastopne pobjede i tako jedini put u povijesti osvojila maksimalnih 12 bodova na startu. Hrvatska je tada svladala Estoniju i Litvu s po 2:0, slavila u Italiji 2:1 te uvjerljivo nadigrala Ukrajinu 4:0, a niz je zaustavljen remijem bez golova protiv Litve.

Ove kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Hrvatska je započela uvjerljivom pobjedom 7:0 nad Gibraltarom, jednom od najvećih u svojoj povijesti. U lipnju je uslijedila i visoka pobjeda 5:1 protiv Češke, glavnog rivala u skupini, dok su prije tri dana Vatreni u trećem kolu teže od očekivanog svladali Farske Otoke 1:0.