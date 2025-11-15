Dalić: Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam

FIFA World Cup 15. stu 2025
Kolo prije kraja kvalifikacija, Hrvatska je osigurala nastup na svjetskoj smotri iduće godine.

U ponedjeljak Vatreni još gostuju kod Crne Gore nakon pobjede nad Farskim otocima 3:1. Izborniku Daliću to je peto veliko natjecanje na koje je odveo Hrvatsku, te je tako zadržao savršeni učinak u tom smislu.

Otkako je postao izbornik 2017. godine, Hrvatska je osigurala nastupe na tri SP-a i dva EP-a. Odlične nastupe u kvalifikacijama, Dalić je ovako prokomentirao:

“Pet od pet plasmana na velika natjecanja? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam…”

