Dalić uoči Gane: ‘Gvardiol nije u formi, ali fantastično je kako se vratio nakon loma noge’

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Nakon tijesne 1:0 pobjede protiv Paname u noći s utorka na srijedu Zlatko Dalić je na konferenciji za medije prokomentirao stanje u hrvatskoj reprezentaciji i najavio okršaj s Panamom.

“Htjeli smo tri boda i ostvarili smo ih. Bilo je neočekivano teško. Nismo na nivou na kojem trebamo i želimo biti. No, želimo biti pozitivni. Znamo da je puno pogrešaka i da ne igramo kako vi i mi želimo. Ali ostvarili smo tri boda. Nema vremena za analizu, iduća utakmica je za tri dana protiv Gane. Moramo biti pozitivni”, rekao je Dalić.

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Kako ste planirali pristupiti utakmici protiv Paname i što je bila ideja igre, te kako ćete se postaviti protiv Gane?

“Nismo htjeli srljati kroz sredinu. Čekali smo, i tako ćemo i protiv Gane. Gol smo dali akcijom po boku, što je i bio cilj. Trebali smo imati više takvih pokušaja. Gana je igrala protiv obje ekipe u niskom bloku. Moramo se paziti kontre, držat će se istog recepta.”

Kako očekujete da će Gana igrati i što to znači za vašu pripremu?

“Nismo dobri u bloku i reposjedu. Ne reagiramo brzo. No, imamo tri dana. Bit će lakše, nakon pobjede je pao pritisak.”

Gvardiol je na Svjetsko prvenstvo došao nakon oporavka od loma noge. Možete li opisati njegovu situaciju i hoće li biti promjena u momčadi za Ganu?

“Joško je prije pola godine slomio nogu. Fantastično je kako se vratio. Naravno da nije u formi u kakvoj bi mogao biti, moramo ga čekati. Nedostaje mu faza obrane i to je evidentno. Bilo bi glupo prozivati ga za sve negativno. Mjesec i pol dana je u pogonu sto posto, ali nedostaje mu osjećaja, ritma i utakmica. Treba mu vremena.”

Hoće li biti promjena u sustavu igre protiv Gane?

“Vidjet ćemo što ćemo napraviti protiv Gane. Ostat ćemo u sistemu u kojem smo igrali. Nešto ćemo promijeniti.”

Usporedite svoja tri nastupa na Svjetskim prvenstvima.

“Napravili smo što jesmo i to je povijest. Nitko to ne može zaboraviti. Ali ovo je novo natjecanje i želimo biti kompetitivni. Bili smo pod pritiskom i onda nije lako, to se osjeti na dečkima. Nema veze ono što smo napravili, ovo je novo. Želimo dati najbolje od sebe, nekima je to i posljednje SP.”

Kratak je razmak između utakmica.

“Imali smo sedam dana pauze između prve dvije utakmice, a sad imamo četiri. Naravno da to utječe na igrače, pogotovo ako su uvjeti teži za igrati. Jako smo sretni i zadovoljni uvjetima koje imamo u Alexandriji.”

Koliko vas ohrabruje to što napadači zabijaju i što ofenzivci sudjeluju u golovima?

“Zabili smo Engleskoj i Panami iz sjajnih akcija, ništa slučajno. To veseli i jako je bitno što su u dobroj formi.”

Koliko vam je teško pronaći idealnu postavu i postoji li rizik s igračima koji nisu u ritmu, u odnosu na one standardne?

“Koristili smo 19 igrača u dvije utakmice. Imamo širinu. Činjenica je da neki igrači nisu bili u ritmu utakmica. Vode se polemike tko će početi, a važnije je tko će završiti utakmicu. To se pokazalo protiv Paname. Oni koji ulaze moraju donijeti ritam i preokret. Promjenama smo protiv Engleske došli do situacije za izjednačimo, ali smo primili gol.

Jako je važno imati balans i igrače koji će s klupe donijeti preokret. Baziram se na onome što vidim na treningu. Ne razmišljamo na pamet. Stavljamo onoga tko nam treba. Nekad je važnije tko će završiti utakmicu.”

Kako ste ocijenili nastup Marca Pašalića?

“Da je zabio gol, bio bi uspjeh. Velika je stvar što se našao u šansi. Jedan od rijetkih brzih igrača. Baš zato što je krilni igrač dali smo mu šansu ispred Petra Sučića. Kada je ulazio, bio je i korisniji za momčad. Kod gola je Stanišiću dao sjajno dodavanje. Centaršutevi su možda bili lošiji. Pokazao je brzinu i ulazio u šanse. Da je dao gol, bio bi to velik dobitak. Krilni, brzi igrač dobar u igri jedan na jedan, zato je dobio prednost.”

Kako gledate na Martina Baturinu i njegov doprinos?

“Zato igra u prvoj postavi. Kad primi loptu, teško mu ju je uzeti. Englezima je zabio sjajan gol. S 11+ km bio je igrač s najviše pretrčanih kilometara, a nije najjači i najmoćniji. Trka i sprint su bili bolji od Paname. Samo neka tako nastavi, pred njim je sjajna karijera.”

Stali ste iza Dominika Livakovića u razdoblju kada nije branio u klubu. U ove dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu to vam je vratio dobrim obranama. “Sjajno je obavio posao. I kad nije branio, nije bio upitan. Ovo nije klub, ovo je reprezentacija. Priča i odnosi su dobri. Osam godina smo izvrsni baš zbog toga, cijenimo stare priče. Fantastično brani, svaka mu čast na ovome što radi. Neka tako nastavi.” BiH će najvjerojatnije proći u nokaut-fazu i čeka ih težak protivnik. Kako to komentirate? “Svaka čast. Dobro rade, velik uspjeh. Želim im puno uspjeha.” O hidracijskoj pauzi? “Nekad je dobro, nekad nije. Nadam se da ih nisu uveli zbog novca. Nama je to pomoglo.” Gledate li i posebno analizirate opasne igrače drugih reprezentacija? “Radimo analize igrača. Koliko uspijemo, to je druga stvar.”