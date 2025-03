Dalić uoči Francuza: Jako su opasni, važno je da nema Griezmanna

Znate moj običaj da ne volim puno komentirati i miješati se u nekakve druge stvari. Marko Livaja je svojim igrama, golovima i asistencijama za Hajduk zavrijedio poziv u reprezentaciju i ima svoje mjesto u reprezentaciji. Ja sam mu to rekao, ali poštujem njegovu odluku. Žao mi je. Sa svoje strane sam napravio sve što sam mogao napraviti. Poštujem odluku, nama je fokus na Francuskoj.

Je li ovo natjecateljski najjača utakmica ikad odigrana u Hrvatskoj?

Nisam o tome razmišljao, ali vjerojatno je. Četvrtfinale Lige nacija, ovako jaki protivnik, utakmica na ispadanje. Naravno da nam je Final Four motiv, kad se sjetimo Rotterdama, kako je to bilo lijepo… Ovo je isto to. Francuska se stabilizirala, Mbappe se vratio, imali su jedan kiks prije. Dobili su Italiju u Italiji kad je bilo ključno. Pravi test za nas.

Hoćete li prvu utakmicu tretirati kao prvo poluvrijeme?