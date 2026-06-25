Dalić radi šokantan potez: Gvardiol neće igrati protiv Gane?

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska reprezentacija u subotu od 23 sata protiv Gane igra posljednju utakmicu skupine L na Svjetskom prvenstvu. Iako je vrlo blizu plasmana u drugi krug, eventualni poraz mogao bi zakomplicirati situaciju u borbi za prolazak dalje.

Unatoč tome, izabranici Zlatka Dalića i dalje drže sudbinu u svojim rukama. Remi bi im vrlo vjerojatno bio dovoljan za prolazak, dok bi pobjedom mogli završiti na drugom mjestu skupine.

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Hrvatska u dosadašnja dva susreta nije pružila igre kakve se od nje očekuju, što je priznao i sam Dalić. Izbornik je istaknuo kako je svjestan da izvedbe nisu bile na željenoj razini, ali vjeruje da će momčad protiv Gane pokazati znatno bolje lice.

Posebnu pažnju privukao je nastup Joška Gvardiola protiv Paname. Jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije odigrao je ispod svoje uobičajene razine te je imao dosta problema s brzim protivničkim napadačima, iako to na kraju nije ozbiljnije ugrozilo rezultat Hrvatske.

Prema pisanju Sportskih novosti, postoji mogućnost da Dalić protiv Gane odluči poštedjeti Gvardiola nastupa kako bi se odmorio i mentalno osvježio uoči nokaut faze natjecanja.

Umjesto Gvardiola bi na lijevoj strani obrane trebao početi Ivan Perišić koji je tamo već igrao nekoliko puta, a posljednji put u drugom poluvremenu protiv Paname.