Dalić priprema iznenađenje, vodit će hajdukovca na Svjetsko prvenstvo?

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić uskoro će objaviti popis za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, a najveća neizvjesnost trenutačno vlada oko izbora vratara.
Dominik Livaković i dalje je neprikosnovena jedinica, no borba za preostala mjesta nikad nije bila neizvjesnija. Prema pisanju Germanijaka, vrlo blizu poziva su Ivor Pandur iz engleskog Hulla i Hajdukov Toni Silić, koji bi tako mogao dobiti priznanje za vrlo dobre nastupe u domaćem prvenstvu.
Takav rasplet značio bi promjene u odnosu na ranije popise, pa bi Dominik Kotarski mogao ostati bez mjesta među putnicima, iako je ranije bio u kombinacijama, dok se pozivu nadao i Karlo Letica iz švicarske Lausanne, ali prema trenutačnim informacijama ni on nije među favoritima.
Hrvatsku početkom lipnja očekuju pripremne utakmice u Rijeci protiv Belgije te Varaždinu protiv Slovenije, koje će poslužiti kao završna provjera forme prije odlaska u SAD. Na samom prvenstvu Vatreni će igrati u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, gdje će pokušati izboriti prolazak u nokaut fazu i nastaviti niz dobrih rezultata na velikim natjecanjima.
