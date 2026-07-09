Dalić nakon odlaska iz Hrvatske ima nekoliko ponuda: Jedna je i od budućeg domaćina SP-a

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Zlatko Dalić od srijede više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Klupu je napustio nakon devet godina i dvije osvojene medalje na Svjetskom prvenstvu (srebro i bronca) te jednom osvojenom medaljom u UEFA-inoj Ligi nacija.

Takav životopis omogućio mu je brojne ponude stranih reprezentacija koje su zainteresirane za angažman bivšeg izbornika Vatrenih. Najizglednija opcija bila je reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, no sada su se pojavila nova saznanja.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: following his departure from the Croatia NT role, multiple national teams have already made contact regarding Zlatko Dalić. He has attracted interest from the UAE, Saudi Arabia, Qatar, and South Korea, as previously reported — and more recently, Mexico and… pic.twitter.com/y28ZtUxRIS — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 9, 2026

Kako javlja talijanski insajder Lorenzo Lepore, u igru su se uključile reprezentacije Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije i Meksika. Posebno jaka imena su ova iz Srednje i Južne Amerike, a interesantna je i ponuda Saudijske Arabije koja će 2034. godine biti domaćin Svjetskog prvenstva.

Još je rano za Dalića nakon odlaska iz Hrvatske, no ne bismo se čudili kada bi hrvatski trener ubrzo preuzeo neku svjetsku reprezentaciju.