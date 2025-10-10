Dalić je ušao u ‘klub 100’, evo koji su izbornici najviše puta vodili reprezentaciju

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u susretu protiv Češke u Pragu proslavio je stoti nastup na klupi "Vatrenih".

Nakon utakmice u Pragu, igrači su čestitali Daliću, bile su spremne i posebne majice, a predsjednik HNS-a Marijan Kustić je održao je kratak govor. Sve je upriličeno i slavljeničkom fotografijom.

“Prvo moramo osigurati SP, a onda ćemo slaviti. Nitko nije razmišljao o mojoj stotoj utakmici. Razmišljali smo jedino o suparniku,” kazao je Dalić čija je priča na klupi “Vatrenih” počela je 9. listopada 2017. protiv Ukrajine. Jubilarna stota utakmica bila je na isti dan, ali osam godina poslije.

Od Kijeva do Praga Dalić je “potpisao” neke od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa, osvojio je tri medalje, rušio bivše svjetske prvake Brazil, Argentinu, Englesku, Francusku…

Pod Dalićevim vodstvom hrvatska reprezentacija je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu četiri godine poslije u Katru te srebro u Ligi nacija 2023.

Predvodio je “Vatrene” na dva svjetska i dva europska prvenstva, a u dosadašnjih 100 nastupa upisao je 50 pobjeda, 27 remija i 23 poraza. U 27 remija su uračunate i utakmice u kojima je pobjednik odlučen izvođenjem udaraca s 11 metara. Takvih je u Dalićevom mandatu bilo sedam, a u njima je Hrvatska pet puta pobijedila, a dvaput je poražena.

Dalić je ušao u klub trenera koji su najmanje 100 puta vodili istu reprezentaciju.

Rekorder je Urugvajac Oscar Tabarez koji je u tri navrata (1988-90, 2006-2018, 2018-21) vodio Urugvaj 225 puta. “El Maestro” je predvodio urugvajsku vrstu do četvrtog mjesta na SP-u 2010. u Južnoj Africi te naslova prvaka Južne Amerike 2011.

Na drugom mjestu je Nijemac Joachim Low koji je 198 puta vodio “Elf”, dok je treći Francuz Didier Deschamps sa 171 utakmicom na klupi “Tricolora”.

Slijede Sepp Herberger sa 167 susreta na klupi Zapadne Njemačke te Morten Olsen sa 166 utakmica na klupi danske vrste.