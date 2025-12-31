VIDEO / Bizarno: Zbog ozljede i isključenja Uganda bila prisiljena iskoristiti trojicu vratara

Podijeli :

Izborniku Ugande Paulu Putu iz Belgije nije bilo lako. Ne samo što se njegova reprezentacija nije plasirala u drugi krug Afričkog kupa nacija, već je u posljednjem kolu grupne faze u dvoboju protiv Nigerije (1:3) bio prisiljen koristiti svu trojicu vratara. Dvoboj je započeo Denis Onyango, međutim on je zbog ozljede zamijenjen na poluvremenu. Ušao je umjesto njega Salim Magoola koji je već u 56. minuti isključen zbog igranja rukom izvan kaznenog prostora. Konačno, priliku je dobio treći vratar Nafian Alionzi koji je odradio posljednjih pola sata. U tom razdoblju Nigerija je zabila dva gola i primila jedan te je s prvog mjesta u skupini C prošla dalje, dok je Uganda s bodom ispala.

