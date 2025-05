‘Da je bar ovako svake godine! HNL je kvalitetan, a Carević i Kovačević zaslužuju šansu u Hajduku i Dinamu’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Fotofiniš za prvaka Hrvatske u nogometu oduševljava Marijana Buljata, nekadašnjeg igrača "velike četvorke" koji se u razgovoru za Sport Klub osvrnuo na ludnicu SHNL-a nadolazećeg vikenda.

Marijan Buljat (43) ne slaže se s općom ocjenom kako je SHNL nekvalitetna, smatra kako od triju pretendenata za naslov Rijeka ima najslabiji roster te kako je Gennaro Gattuso preuranjeno izjavio da Hajduk više nema šanse biti prvak, a da bi Mario Carević i Mario Kovačević bili dobar izbor za nove trenere dvaju najvećih hrvatskih klubova. Da može, u nedjelju bi najradije bio u – Rijeci.

Odluka pada u zadnjem kolu, jeste li mogli ovo zamisliti na početku sezone?

“Dabogda ovako bilo svake godine! Barem za nas neutralne navijače…”, počeo je Buljat, rođeni Zadranin koji u Zadru, zanimljivo, nikad nije igrao za seniore, ali zato jest za, kronološkim redom, Rijeku, Osijek, Dinamo i Hajduk.

Zadovoljan je što je nakon nekoliko desetljeća utrka za prvaka ušla u fotofiniš.

“Tko je mogao očekivati ovaj kiks Dinama protiv Lokomotive. Hajduk je pokazao da igra lošije pod pritiskom, sad su ih svi otpisali i oni su se vratili u igru protiv Rijeke. Otpisivali smo već i Dinamo i Hajduk, smjenjivali trenere… Zaista je teško bilo što prognozirati. Rijeka je jedina koja ovisi sama o sebi.”

Ostanimo onda pri Rijeci, aktualnom lideru. Da im je netko ponudio dvije domaće utakmice protiv Slaven Belupa za duplu krunu, ne bi vjerovali. Prihvatili bi bez razmišljanja. No, s obzirom na jednu već propuštenu meč-loptu u Poljudu, postoji li opasnost od toga da se u pretjeranoj želji izgori? Uz to, je li trener Radomir Đalović pogriješio što je u prvoj utakmici finala Kupa igrao u najjačem sastavu umjesto da je rasteretio neke igrače, čuvajući ih za poljudski derbi gdje je, pokazalo se, Rijeka mogla riješiti pitanje prvaka?

“Trener sigurno najbolje poznaje fizičko i psihičko stanje igrača. Onaj tko ima širi roster i više rotira, sigurno je svježiji u ovoj fazi. Po meni, Rijeka od ova tri pretendenta za naslov ima najslabiji roster i svaka joj čast što je trenutno prva. To je već sada velik rezultat i imaju sve u svojim rukama za duplu krunu. Sigurno će postojati pritisak i htjet će riješiti utakmicu što prije, ali nešto se pita i Slaven.”

E, da. Slaven. Koji je već otkidao bodove svim kandidatima za naslov, pa tako i Rijeci.

“On će biti rasterećen i poletan, pogotovo u prvenstvu gdje mu je presing manji nego u revanšu finala Kupa. Oni mogu svakog iznenaditi, to su već i pokazali, pogotovo ako krenu dobro. Imaju dosta iskusnih, ali i mladih igrača. Dobro je to Kovačević sastavio.”

Očekujete li da Mario Kovačević odmara neke glavne igrače kao što je to učinio protiv Dinama, uoči prve utakmice finala Kupa?

“Mislim da će igrati u najjačem sastavu. Mora hvatati četvrtu poziciju jer ne zna što će biti u finalu Kupa. Koliko vidim, neće imati Grgića (op.a. zbog žutih kartona), ali smatram da ga Šakota može dobro zamijeniti.”

Što mislite kako se sada igrači Rijeke osjećaju ovog tjedna u iščekivanju sudbonosnih utakmica? Kako se mentalno izolirati i zadržati puni fokus, a pritom ne izgorjeti u želji?

“Dečki sigurno osjećaju pozitivnu tremu. Bio sam u tim situacijama kao igrač, doduše samo sam s Dinamom osvajao naslove i to uglavnom dosta rano u sezoni. Ne znam je li ljepše osvojiti u zadnjem kolu, vjerojatno jest ako postaneš prvak, iako bi svi sigurno potpisali da prvaci postanu i ranije. Uglavnom, u ovakvim situacijama bitni su stariji igrači koji trebaju malo primiriti mlađe.”

Što ćemo s Dinamom? Odavno smo ga već otpisali pa se čudesno uz pomoć Rijeke i Hajduka vratio, da bi sada opet zaostao osvojivši samo bod protiv Lokomotive. Modri su pokazali da ne mogu lakoćom razbiti dobro organizirane obrane, a njihov suparnik Varaždin ima drugu najčvršću obranu lige i nedavno je već oduzeo Dinamu dva dragocjena boda.

“Mi dosta podcjenjujemo manje klubove pa tako i Varaždin. Svaki od ovih klubova iz sredine ljestvice može pobijediti bilo koga, to je draž ove sezone. Dinamo će sigurno puno ozbiljnije ući u susret nego protiv Lokomotive. Neće čekati što će se dogoditi u Rijeci.”

Sandro Perković, kako god sezona završila, očito nije “taj”. Za trenera je kao glavni favorit isplivao upravo Slavenov Mario Kovačević. Je li on ispravan izbor?

“Ne znam koliko je daleko ta priča otišla u pregovorima, ali dajem mu šansu. Zašto ne. Preuzeo je Slaven dok je bio posljednji, a sad se bori za Europu i igraju dobar nogomet. Ako to može sa Slavenom, onda može i u boljoj momčadi sa širim rosterom nametnuti svoju metodu. Bez obzira na to, neće mu biti dodatni motiv osvojiti Kup. On to želi kako bi s ovim dečkima iz Slavena okrunio sjajnu sezonu i donio trofej u Koprivnicu.”

I dođosmo tako do Hajduka. Nakon poraza od Dinama i remija s Goricom svi su ga otpisali, a čak se i trener Gennaro Gattuso javno predao. A sada, nakon novog obrata Hajduk je još uvijek u igri! Šanse su mu minimalne, ali nipošto nerealne s obzirom na razvoj sezone. No, ne ovisi sam o sebi.

“Hajduk ima najmanje šanse, ali treba vjerovati. Ta Gattusova izjava sigurno je bila preuranjena. Dok god imaš šansu, moraš vjerovati. Dugo je držao disciplinu, svlačionica ga slijedi i voli i zato je i dogurao ovako daleko. Bilo je i kikseva, naravno i čini mi se da se nisu toliko obazirali na stvaranje igre, nego samo da idu osvojiti naslov i tu je puklo. Šibenik će se probati oprostiti na najljepši način, a Hajduk će ‘gristi’ i čekati što će se dogoditi na ostalim terenima.”

Priče o nekakvom “puštanju” Rijeci bile su totalna glupost. Hajduk je igrao prije svega za sebe kako bi zadržao šanse za osvajanje naslova.

“Ma, to su bezobrazne stvari. Nije im bitno hoće li biti prvak Dinamo ili Rijeka, nego da gledaju sebe, svoje navijače. Uostalom još su u igri za titulu.”

I Hajduk je u potrazi za novim trenerom. Vidite li na toj poziciji Marija Carevića koji se za sada najčešće spominje?

“Kao djeca smo igrali jedan protiv drugog, Zadar protiv Hajduka, kao i u mlađim uzrastima reprezentacije, sve do A selekcije. Bio je vrhunski igrač, a mogao je ostvariti još i bolju karijeru. Pratim njegov trenerski rad, sjajno se razvija. Uz to, igrao je u Hajduku, poznaje mentalitet i temperament juga, a već je i kao trener bio u Hajduku, u stožeru Zorana Vulića. Prošao je sve, zašto ne bi dobio šansu.”

Mnogi kažu da je prvenstvo izjednačeno prvenstveno zbog nekvalitete, a ne toliko zbog kvalitete. Slažete li se s time?

“Ne bih se složio. I druge su momčadi kvalitetne. Manji klubovi dobro rade u omladinskim školama, stvaraju igrače, a i treneri su mladi i dobri. Dinamo je igrao super u Ligi prvaka, a u prvenstvu je bio loš. To je najbolji pokazatelj da su i drugi klubovi porasli. U Europi će klubovi pokazati gdje su i što su. Ima dobrih igrača i baš volim HNL, rijetko propuštam utakmice. E, sad. Da je infrastruktura bolja i da imaš stadione kao recimo u Osijeku, ili da su travnjaci kvalitetniji, sigurno bi to izgledalo još bolje, pogotovo na TV-u.”

Da možete ići na jednu utakmicu od ove tri na kojima se odlučuje o prvaku, koju biste odabrali?

“Na sve tri će biti vatreno, ali odabrao bih Rujevicu. Tu će mislim biti najvatrenije.”