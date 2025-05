Cvjetković za SK: Miškoviću kapa dolje, Boban želi oko Petkovića graditi momčad

Podijeli :

Legendarni hrvatski nogometaš, a sada nogometni agent, Ivan Cvjetković, pridružio se našem Josipu Juraju Pajvotu u studiju i zajedno su prokomentirali zadnje kolo HNL-a, to što je Rijeka na kraju uzela naslov, ali i zašto Dinamo i Hajduk u tome nisu uspjeli.

“Rijeka apsolutno zaslužuje sve čestitke svih, od Miškovića do igrača i stožera te navijača koji su frenetični i top. Nema se tu sad ništa zamjeriti i uspoređivati na negativan način, jer da su ovi pravi, tko im je branio da budu prvaci? Tko god da je osvojio, zaslužio je. Možda tu Hajduk može više žaliti, Dinamo je navikao. A sad da se dogodi ovako nešto u tom preslagivanju, nije bila ni prošla sezona bolja, ali sa sretnim završetkom. U tom kontekstu naslućivalo se da Dinamo ne ide u nekom dobrom smjeru. Iako je na početku to izgledalo kao da će biti nekako lagano, ispostavilo se nažalost da ne. Rijeka zaslužuje apsolutnu pažnju, komplimente, samo ne smiju, da ne govorim Ljubljana i 5:0… Moraju više i bolje jer ne štite sebe nego hrvatski nogomet.”

Komentirao je i predsjednika Rijeke, Damira Miškovića.

“Mišković je stari mačak i on je pokazao, zapravo napravio je ono bazno, spasio je Rijeku. Kad je došao Rijeka je bila u kanalu. On je sa svojim novcima i od partnera to digao na jedan zavidan nivo. On se i sad pomalo i počeo hladiti zato što nije mogao ostvariti, ne biznis plan, nego je nemoguće, Hrvatska je to generalno, u nogometnom smislu, puno starih, tradicionalnih sredina je u kanalu, npr. Cibalia koja je u Jugoslaviji bila marka. To je nemoguće da takav klub i takva tradicija ode i da nije uopće relevantan. Belupo je sad napravio jedan ozbiljan iskorak u kontekstu konsolidacije, iako su uvijek nekako imali zatvorenu konstrukciju, ako hoćeš među velike dečke, treba više novaca. Da se vratim na Miškovića, nemoguće je da projekt Kantrida nije išao ili da i sad ne ide. On kada mu ne stane u jednom džepu novaca, lovi se za drugi džep. S Rijekom sam radio dosta poslova pa znam koliko je to teško. Najlakše je nekog izvrijeđati i popljuvati i što sad? Čovjek kroz cijeli taj period dokazuje da njegov biznis plan radi. Gdje je bilo više novaca i u Dinamu isto tako i Hajduku, je li ona u Hajduku na neki način umjetna, pa su dugovi, krediti ili mecene, zaluđeni navijači tipa Bogdanović… koji su dali pa možda i da oproste. Definitivno zbog tog navijačkog puka je šteta da Hajduk nije ugrabio tu priliku, a bio je toliko blizu i onda se ispostavilo toliko daleko. Sve čestitke Rijeci, bila je spretnija i sretnija i konkurentnija. Imala je kroz cijelu sezonu jednu dodanu vrijednost, Fruka. Njega bih stavio malo više nego ostatak momčadi. Golman solidan, Radeljić vrlo dobar. S jednom malom grupom igrača su se tako zbili i pokazali kako se to radi. Ja sam igrač i navijač Dinama pa je samim time i frustracija veća, ali moraš dati ruku nekom tko je bolji u tom trenu i napraviti sve da sutra to bude bolje.”

Cijeli razgovor poslušajte u videu iznad.

