Crnogorska policija oglasila se o napadu na Hrvate: ‘Grupa im je prepriječila put…’

Podijeli :

AP Photo/Risto Bozovic via Guliver

Dan uoči posljednjeg kvalifikacijskog ogleda Hrvatske za Svjetsko prvenstvo, koji se u ponedjeljak igra u Crnoj Gori, obilježio je ozbiljan incident na cestama.

Skupina hrvatskih navijača bila je meta napada nepoznatih osoba na cesti Budva – Cetinje, što je izazvalo reakciju crnogorske policije.

Uprava policije Crne Gore objavila je kako su “Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje večeras su hrvatski državljani, koji su se kretali u dva osobna vozila, prijavili da ih je na dionici puta Budva – Cetinje napalo nekoliko nepoznatih osoba koje su im vozilom prepriječile put te palicama oštetile njihova vozila”, stoji u službenom priopćenju.

Prema navodima policije, odmah nakon dojave pokrenute su blokade na cestama, a službenici su proveli detaljne provjere osoba i vozila. Na mjestu napada pronađene su palice, koje su izuzete radi vještačenja.

“S događajem je upoznato Osnovno državno tužiteljstvo u Cetinju, a u tijeku je prikupljanje obavijesti od uključenih osoba, izuzimanje video-nadzora te poduzimanje svih mjera i radnji radi rasvjetljavanja slučaja. Uprava policije intenzivno radi na identifikaciji odgovornih te upozorava da će nasilnici i svaki incident s elementima nasilja kojim se narušava javni red i mir biti otkriveni, a počinitelji procesuirani.”

Iz policije napominju i da napadnuti Hrvati nisu putovali kao organizirana navijačka skupina, već pojedinačno.

“Uprava policije poduzet će sve mjere i radnje kako bi otkrila i procesuirala počinitelje ovog napada”, zaključuje policija.

Hrvatska i Crna Gora igraju susret u Podgorici od 20.45 sati.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.