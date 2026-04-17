Coventry City golom u 84. minuti izborio povratak u Premier ligu nakon 25 godina!

Reuters/Jason Cairnduff via Guliver

Coventry City izborio je povratak u Premier ligu prvi put nakon četvrt stoljeća. Remi 1:1 na gostovanju kod Blackburn Roversa bio je dovoljan momčadi Franka Lamparda da i službeno potvrdi plasman u elitni razred engleskog nogometa.

Ključni trenutak dogodio se u 84. minuti, kada je Bobby Thomas glavom pogodio za veliko slavlje gostujućih navijača, prenosi BBC.

Dugo je izgledalo da će promocija ipak morati pričekati. Blackburn je poveo početkom drugog dijela, točnije u 54. minuti, nakon što je Ryoya Morishita najbolje reagirao na odbijenu loptu i pospremio je u mrežu. S obzirom na to da su domaćini vodili važnu bitku za opstanak, nakon gola su se u potpunosti okrenuli obrani i čuvali prednost.

Ipak, Coventry je nastavio pritiskati i dočekao svoj trenutak pred sam kraj. Nakon prekida koji je s desne strane izveo Victor Torp, Thomas je bio najviši u skoku i preciznim udarcem glavom pogodio suprotni gornji kut. Taj pogodak izazvao je pravo oduševljenje među navijačima Sky Bluesa na Ewood Parku, gdje su se emocije prelile u pjesmu, suze i baklje, u slavlju povratka među najbolje nakon 25 godina čekanja.