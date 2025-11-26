Courtois prekinuo šutnju i otkrio detalje iz svlačionice Reala: ‘Vicinius se ispričao’

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Golman Real Madrida Thibaut Courtois, odlučio je komentirati atmosferu unutar momčadi nakon niza tekstova u španjolskim medijima koji su sugerirali napetosti između trenera Xabija Alonsa i igrača.

Nakon incidenta na El Clasicu, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, Courtois je otkrio kako se Vinicius ponašao unutar svlačionice

POVEZANO Marca: Real podržava Xabija Alonsa, on je šef

“Priča je završena. Vinicius se ispričao suigračima i stručnom stožeru. Svi smo ljudi i pod pritiskom ponekad reagiramo impulzivno. Sve je u redu.”

Odlazak Carla Ancelottija i dolazak Xabija Alonsa izazvali su brojne spekulacije o promjenama u dinamici momčadi. Golman Reala odbacuje bilo kakve konflikte:

“Ancelotti je bio poput oca, Xabi je moderniji. Obojica su vrhunski treneri. Reći da nam Ancelotti nedostaje bilo bi nepoštovanje prema Alonsu. Odnos je dobar.”

Naglasio je da u svlačionici vlada profesionalan pristup i jedinstvo:

“Naravno da su neki manje zadovoljni jer ne igraju koliko žele, ali treniramo odlično. Sve se rješava razgovorom, nema tenzija. Ako ikad bude potrebe vratiti red – znam kako to napraviti, ali do toga nije došlo. Svi guramo u istom smjeru.”