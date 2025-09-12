CIES prognozirao prvake, Dinamu trostruko veće šanse nego Hajduku

Podijeli :

Luka Kolanović CROPIX

Međunarodni centar za sportske studije (CIES Football Observatory) prognozirao je ovosezonske prvake za 29 liga svijeta, a među njima se našla i hrvatska liga.

Prema njihovoj prognozi, Dinamo je favorit za osvajanje naslova s 63.2% šanse, a slijedi ga Hajduk s 18.2%.

Prošlosezonski osvajač dvostruke krune Rijeka ima tek 9.5%, a Osijek 7.1% šanse za naslov, dok svi preostali klubovi imaju manje od 1% šanse.

Što se tiče liga petice, Što se tiče liga Petice, CIES je izračunao da najveće šanse imaju Liverpool (29%), Bayern (61%), Inter (26%), PSG (73%) i Real Madrid (41%).

Dinamo je s ovim postotkom sedmi po najvećim šansama, a listu predvodi Crvena zvezda kojoj se daju šanse od 76.2% za osvajanje naslova.