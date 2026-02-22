Cibalia šestom pobjedom u nizu preuzela vrh Prve NL

Podijeli :

HNK Cibalia

Nogometaši Cibalie svladali su pretposljednji Jarun rezultatom 3:1 u Vinkovcima u 19. kolu Prve NL.

Vinkovčani su tako stigli do šeste pobjede u nizu i zasjeli na prvo mjesto na tablici, s jednakim brojem bodova kao drugoplasirani Rudeš, ali i boljom gol-razlikom.

Ipak, da je sezona sada gotova, Rudeš bi bio prvi zbog boljeg međusobnog omjera, no trenutno je Cibalia formalno prva.

Dvostruki strijelac Gabrijel Boban bio je ključna figura susreta, dok je Marko Pervan u samoj završnici potvrdio pobjedu. Boban je već u četvrtoj minuti glavom doveo svoju momčad u vodstvo, ali su gosti uzvratili u 17. minuti. Nakon jednog ubačaja Gojko Jelić je glavom proslijedio loptu do Krešimira Luetića, koji je također glavom pogodio za izjednačenje 1:1.

Boban je novo vodstvo Cibaliji donio u 81. minuti. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora, namjestio se na lijevu nogu i preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 2:1. U posljednjim trenucima utakmice Marko Pervan postavio je konačnih 3:1.