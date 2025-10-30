Cibalia objavila priopćenje nakon utakmice s Hajdukom: ‘Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača…’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Utakmicu Kupa između Cibalija i Hajduka zasjenio je jedan incident.

Naime, u prigodnoj 75. minuti domaći su navijači pokazali sramotan transparent: “Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida.” Uz izvješeni transparent domaći su navijači zapjevali i pjesmu “Sretan vam rođendan”.

Podsjetimo, u utorak je Torcida, najstarija navijačka skupina na svijetu, slavila 75. rođendan.

Na takav transparent reagirali su i gostujući navijači koji su pokušali preskočiti ogradu, a odmah je reagirala i specijalna policija koja im je prepriječila put i zaustavila sukob. Nisu niti nakon toga gosti odustali, sukobili su se s domaćim navijačima, poletjele su stolice i baklje, a uslijed toga utakmica je na nekoliko minuta i zaustavljena.

Reagirao je i slavonski drugoligaš koji je objavio priopćenje za javnost i koje prenosimo u cijelosti:

“HNK Cibalia Vinkovci oštro osuđuje svaki oblik nasilja, pogotovo na sportskim terenima. Smatramo kako takvim postupcima nikako nije mjesto na stadionima koji moraju biti sigurni za sve posjetitelje.

Posebno osuđujemo ponašanje gostujućih navijača koji su uz uništavanje velikog broja stolica, ispalili niz pirotehničkih sredstava izravno među ljude na istočnoj tribini. Ugrozivši tako veliki broj gledatelja, među kojima i brojne obitelji s djecom smještene upravo na rubnim dijelovima tribine. Na svu sreću situacija je ovoga puta prošla bez žrtava.

Nogometni stadioni su isključivo poprišta sportske borbe. Nikako poligon za divljačke ispade, uništavanje klupske imovine i ugrožavanje ostalih gledatelja. Nećemo tolerirati da upravo takvi ispadi bacaju mrlju na jedan prekrasan ambijent jučerašnje utakmice”, stoji u priopćenju kojeg potpisuje Predsjednik Uprave HNK Cibalije Damir Mustapić.