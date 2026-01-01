Chelsea korak od nove promjene trenera, Maresca odlazi već prije velikog derbija?

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Talijanski trener na klupi Chelseaja Enzo Maresca sve je bliže odlasku, a odluka o njegovoj budućnosti trebala bi biti donesena još prije nedjeljnog gostovanja kod Manchester Cityja, javlja Sky Sports.

Londonski klub u engleskom prvenstvu u posljednjih je sedam utakmica upisao samo jednu pobjedu, a u tom je razdoblju zaostatak za vodećim Arsenalom narastao na 15 bodova, nakon što su u studenome za gradskim rivalom zaostajali svega tri boda. Pritisak se dodatno pojačao tijekom blagdanskog razdoblja, osobito nakon posljednja dva blijeda nastupa na Stamford Bridgeu protiv Aston Ville i Bournemoutha.

Ugled Enza Maresce bio je još u studenom vrlo visok, kada je Chelsea nakon pobjede 3:0 nad Barcelonom djelovao kao ozbiljan kandidat za sam vrh. No, prema pisanju Sky Sportsa, u pozadini su se pojavile i napetosti unutar kluba. Istodobno, navodi se da i sam Talijan preispituje svoju poziciju jer ima dojam da je situacija postala neodrživa.

Chelsea je s Marescom u ljeto 2024. potpisao petogodišnji ugovor, koji uključuje i klupsku opciju produljenja na dodatnu godinu.

Dodatnu pažnju izazvala je i njegova odsutnost s utorkove konferencije za novinare nakon utakmice. U klubu su to objasnili bolešću, no prema dostupnim informacijama, i to se tumači kao još jedan znak problema u pozadini.