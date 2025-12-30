VIDEO / Chelsea gubio pa vodio, a na kraju remizirao s Bournemouthom

Podijeli :

Chelsea i Bournemouth su odigrali 2-2, a sva četiri gola pala su u prvih pola sata susreta.

Bournemouthu je trebalo šest minuta da šokira Chelsea kada je David Brooks zabio vodeći gol. Cole Palmer je izjednačio s bijele točke u 15. minuti, a Enzo Fernandez je okrenuo rezultat u 23. minuti. Ipak, samo četiri minute kasnije Justin Kluivert je izjednačio za goste.

Londonski sastav je ovim rezultatom produžio krizu, u posljednjih sedam ligaških susreta “Bluesi” su ostvarili samo jednu pobjedu.

Identičnim rezultatom završio je susret između West Hama i Brightona. Za domaćine su strijelci bili Jarrod Bowen (10) i Lucas ​Paqueta (45+4-11m), a za goste Danny Welbeck (32-11m) i Joel Veltman (61). Welbeck je imao priliku zabiti s bijele točke i u 36. minuti, no pogodio je prečku.

Newcastle United je na gostovanju porazio Burnley sa 3-1, a gostujuće bodove dohvatio je i Everton 2-0 pobjedom protiv Nottingham Foresta.

U srijedu nema utakmica, a kolo se završava prvog dana siječnja kada će igrati Crystal Palace – Fulham, Liverpool – Leeds United, Brentford – Tottenham, te Sunderland – Manchester City.

Arsenal sada vodi sa 45 bodova, Manchester City ima pet bodova manje, ali i susret manje, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova.

