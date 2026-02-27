Ždrijeb Lige prvaka: Rakitić izvukao City i Real! Tudor ide u Madrid, Arsenal i Barcelona najveći pobjednici

Podijeli :

Martial Trezzini/Keystone via AP via Guliver Images

Izvučeni su parovi osmine finala nogometne Lige prvaka, a najviše pažnje svakako će privući novi okršaj Real Madrida i Manchester Cityja.

Ivan Rakitić je kao gost Uefe na ždrijebu u Nyonu izvlačio kuglice i krojio parove osmine finala Lige prvaka.

Odmah je izvukao Manchester City i poslao ga Realu! Finale prije finala, okršaj teškaša koji su se sreli i u prvoj fazi 10. prosinca prošle godine kada je u Madridu City slavio 2:1.

City će vjerojatno biti bez ozlijeđenih Joška Gvardiola, ali i Matea Kovačića.

Igor Tudor i njegov Tottenham idu na madridski Atletico, dok će Atalanta Marija Pašalića prolaz tražiti protiv Bayerna Josipa Stanišića.

Branitelj naslova PSG nastavlja put prema novoj tituli protiv Chelseaja, Bodo/Glimt se sastaje sa Sportingom u duelu u kojem su vjerojatno jedni i drugi zadovoljni ždrijebom, Barcelona je favorit protiv Newcastlea, a Liverpool protiv Galatasaraya. Parove osmine finala zatvaraju Bayer Leverkusen i Arsenal, momčad koja je jedina stopostotna zaključila prvi dio natjecanja.

Utakmice osmine finala igraju se 10. i 11. ožujka odnosno revanši 17. i 18. ožujka. Poznat je i kompletan put do finala svih momčadi koji možete vidjeti niže.

Definitivno je ova lijeva, siva strana ždrijeba teža. Teoretski, Real ili City na putu do finala mogli bi igrati još protiv Bayerna i PSG-a, što bi bio možda i najteži mogući put. Na suprotnoj se strani pak kao glavni favoriti za finale nameću Barcelona i Arsenal koji su najbolje prošli među velikanima.

Četvrtfinala su na rasporedu 7./8. travnja i 14./15. travnja, polufinala 28./29. travnja i 5./6. svibnja, a veliko finale u Budimpešti 30. svibnja 2026. godine.