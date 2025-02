Vinicius nakon velikog preokreta komentirao transparent navijača Cityja

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Brazilac se osvrnuo na provokaciju navijača Manchester Cityja.

U prvom susretu play-offa nogometne Lige prvaka Real Madrid je preokretom u samoj završnici utakmice na stadionu Etihadu pobijedio Manchester City sa 3-2.

Oba pogotka za Manchester City postigao je Erling Haaland dok su za Madriđane poentirali Mbappe, Diaz i Bellingham.

Osim samog nogometa, veliki dio pažnje bio je usmjeren na transparent upućen Viniciusu Junioru koji su razvili navijači Manchester Cityja. Kamere su ga zabilježile, a kasnije se priča nastavila na terenu.

Poruka “Prestani plakati” bila je jasno vidljiva na transparentu, uz sliku Rodrija kako ljubi Zlatnu loptu. Mnogi su smatrali da je Brazilac trebao osvojiti tu nagradu, što je u to vrijeme izazvalo veliku raspravu. Podsjećamo, Vinicius i Real Madrid su se osjećali oštećenima nakon izbora za najboljeg nogometaša godine, a Brazilac je u nekoliko navrata javno isticao kako je on trebao osvojiti Zlatnu loptu. No, sada je fokus bio na nokaut fazi natjecanja.

Brazilac je imao ključnu ulogu u golovima Real Madrida. Sudjelovao je u akciji koja je dovela do izjednačenja na 2-2, kada je pogodak postigao Brahim Díaz, a zatim je asistirao Judeu Bellinghamu za gol koji je donio pobjedu 2-3 na Etihadu.

Na kraju, Vinícius Jr. je proglašen igračem utakmice, čime je uzvratio za navijače koji su podigli taj transparent na tribinama.

Brazilski ofenzivac nije skrivao kako je vidio transparent tijekom utakmice:

“Naravno da sam vidio. To me još više motiviralo. Kad god suparnički navijači naprave nešto slično, to mi da još više snage da odigram sjajnu utakmicu.”

Uzvratna utakmica igra se 19. veljače u Madridu.