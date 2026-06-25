VIDEO / Je li sutkinja teško oštetila Ekvador? Pogledajte sporan gol Njemačke

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Foto: Screenshot (HRT)

Njemačka je u utakmici trećeg kola skupine E stigla do vodstva nakon situacije koja je izazvala brojne rasprave zbog moguće sudačke pogreške.

Pogodak je postigao Leroy Sane nakon odlične asistencije Floriana Wirtza, no cijeloj akciji prethodio je dvojbeni duel Aleksandra Pavlovića i Vitea. Njemački veznjak podigao je nogu u pokušaju da prvi dođe do lopte, što mu je i uspjelo, ali je pritom kopačkom zahvatio protivnika u glavu.

Iako je Vite zakasnio na loptu i sam ušao u kontakt, ostaje činjenica da je Pavlović ostvario udarac u glavu, premda nije bilo naznaka da je to učinio namjerno. Sporna situacija izazvala je brojne reakcije, a snimku možete pogledati OVDJE.

Unatoč mogućem prekršaju u začetku akcije, VAR se nije uključio, a glavna sutkinja Tori Penso odlučila je priznati pogodak Njemačke.

Srećom po sutkinju, Ekvador je ubrzo uspio izjednačiti te je NilsonAngulo pogodio za poravnanje u devetoj minuti.