Ovo se Borussiji nikada nije dogodilo, Kovač ispisao negativnu povijest njemačkog velikana

Borussia Dortmund doživjela je težak europski krah u Bergamu. Nakon pobjede 2:0 u prvoj utakmici činilo se da je prolaz u osminu finala osiguran, ali je Atalanta BC uzvratila pobjedom 4:1 i u dramatičnoj završnici izbacila njemačkog velikana iz UEFA Champions League.

Ovaj poraz nije samo još jedno ispadanje, nego i povijesni presedan za klub. Momčad koju vodi Niko Kovač prvi put nije uspjela obraniti prednost od dva gola iz prve utakmice u nekom UEFA-inom dvomeču. Prije ovog susreta Dortmund je takvu prednost sačuvao čak deset puta.

Statistika jasno pokazuje koliko je poraz u Bergamu bio bolan.

Teški dani za Borussiju Dortmund.