Olmo izborio, a Yamal realizirao penal u 96. za remi Newcastlea i Barcelone

AP Photo/Jon Super via Guliver

Dvoboj u Newcastleu između domaćeg Uniteda i Barcelone završio je bez pobjednika, a oba pogotka pala su u završnih deset minuta

Domaća momčad je zasluženo povela u 86. minuti golom Harveyja Barnesa.

U petoj minuti sučevog dodataka Dani Olmo je izbacio svog čuvara iz ravnoteže na ulazu kazneni prostor, ovaj ga je srušio i skrivio kazneni udarac.

Lamine Yamal je minutu kasnije hladnokrvno poslao loptu u suprotnu stranu od one u koju se bacio vratar Ramsdale i pogodio za konačnih 1-1.

Uzvrat se igra za osam dana u Španjolskoj.