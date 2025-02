Lookman otkrio zašto je pucao penal: ‘Suigrač me tražio da ga izvedem, preuzeo sam odgovornost’

Podijeli :

Krivac broj jedan za šokantno ispadanje Atalante od Club Bruggea, barem prema reakcijama navijača, jest Ademola Lookman. Kritike ga nije poštedio ni trener Gian Piero Gasperini.

Lookman je promašio jedanaesterac, a sam Gasperini izjavio je da je on jedan od najlošijih izvođača penala koje je ikada vidio. Nigerijski reprezentativac odlučio je oglasiti se povodom tih kritika.

“Rastužuje me što na ovakav dan pišem ovo priopćenje. Najviše zbog svega što smo kao momčad učinili za ovaj grad.

To što sam izdvojen na ovakav način ne samo da me boli, već to smatram dubokim nepoštovanjem. Jer naporno radim, posvećen sam i uvijek sam sebe stavljao u službu momčadi i nevjerojatnih navijača Bergama.

Zapravo, ovdje sam prošao kroz mnoge teške trenutke, a o većini nikada nisam želio govoriti jer momčad uvijek mora biti zaštićena i na prvom mjestu. Zbog toga je ono što se dogodilo sinoć još bolnije.

Zajedno s navijačima svi smo povrijeđeni zbog ovog rezultata. Tijekom utakmice određeni izvođač penala zamolio me da preuzmem izvođenje. Preuzeo sam odgovornost i bilo je što je bilo.

Život je pun izazova i pretvaranja boli u snagu, što ću nastaviti činiti i dalje”, napisao je Lookman.