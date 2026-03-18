Liverpool pregazio Galatasaray i zakazao okršaj s PSG-om u četvrtfinalu!

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Nakon poraza u Istanbulu 0-1, Liverpool je na Anfieldu porazio Galatasaray s 4-0 izborivši četvrtfinale. Turski sastav se dobro držao u prvom poluvremenu, no u nastavku je potonuo primivši tri gola.

Liverpool je poveo u 25. minuti, Alexis Mac Allister je izveo korner, a Dominik Szoboszlai s 11 metara lijepo pogodio za 1-0.

“Redsi” su u posljednjim trenucima mogli do zabiti i drugi gol, no Mohamed Salah nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je odlično zaustavio Ugurcan Cakir. No, Liverpoolu je u nastavku trebalo samo osam minuta nastavka da s dva gola praktički osigura prolaz.

U 51. minuti je Hugo Ekitike sjajno Salahovo proigravanje pretvorio u gol, da bi dvije minute kasnije Ryan Gravenberch pospremio odbijanac za 3-0. Salah se iskupio za promašeni jedanaesterac sjajno pogodivši u 62. minuti za velikih 4-0. Pet minuta kasnije Salah je imao veliku priliku, no pogodio je vratnicu.

U četvrtfinalu će igrati Sporting – Arsenal, PSG – Liverpool, Real Madrid – Bayern München, te Barcelona – Atletico Madrid.

Prve utakmice su 7. i 8. travnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.