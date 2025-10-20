Dinamo ako osvoji naslov može direktno u Ligu prvaka, evo tko su mu konkurenti

Dinamo je proteklog vikenda u 10. kolu SuperSport HNL-a svladao Osijek 2:1, golovima stopera Scotta McKenne i Sergija Domingueza, dok je za Osječane zabio Šimun Mikolčić.

Tom pobjedom Dinamo je zadržao vrh ljestvice s 22 boda, koliko ima i Hajduk, ali s boljom gol-razlikom.

Ako bi europska sezona završila danas, Dinamo bi kao prvak s najboljim koeficijentom među ligama od 11. do 55. mjesta dobio izravan plasman u Ligu prvaka. Naime, UEFA-ina nova pravila otvaraju dodatno mjesto za takve prvake ako pobjednik Lige prvaka već ima osiguran nastup kroz nacionalnu ligu.

Trenutno pet klubova s boljim koeficijentom od Dinama su Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Salzburg i Copenhagen, no nijedan od njih nije vodeći u svojoj ligi.

Dinamov koeficijent porastao je na 43.000 bodova zahvaljujući uspjesima u Europa ligi, gdje će u četvrtak gostovati kod Malmöa u trećem kolu i tražiti nove bodove.

