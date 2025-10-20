Dinamo ako osvoji naslov može direktno u Ligu prvaka, evo tko su mu konkurenti

Trenutno pet klubova s boljim koeficijentom od Dinama su Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Salzburg i Copenhagen, no nijedan od njih nije vodeći u svojoj ligi.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues. If the situation remained this way, 🇭🇷 Dinamo Zagreb would be first in line to move from Q2 to league stage in case 🔵 UCL rebalancing occurs. However, 🇳🇴… pic.twitter.com/PnSKj8eNuF — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 20, 2025

Dinamov koeficijent porastao je na 43.000 bodova zahvaljujući uspjesima u Europa ligi, gdje će u četvrtak gostovati kod Malmöa u trećem kolu i tražiti nove bodove.