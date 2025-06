Češki reprezentativac: ‘Jedva čekam vidjeti Modrića uživo’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 sati igra svoju drugu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na Opus Areni u Osijeku dočekuje Češku, koja trenutno predvodi kvalifikacijsku skupinu L. Susret će se moći pratiti uživo u programu Nove TV.

Češka je u kvalifikacije krenula odlično, ostvarivši pobjede protiv Farskih Otoka (2:1), Gibraltara (4:0) i Crne Gore (2:0). Hrvatska je do sada odigrala samo jedan susret – u petak u portugalskom Faru nadigrala je Gibraltar s uvjerljivih 7:0. Uoči večerašnje utakmice, češki reprezentativci komentirali su dvoboj s Hrvatskom, a posebno su se osvrnuli na kapetana Vatrenih, Luku Modrića.

“Za mene je Luka Modrić apsolutna legenda. Zaslužuje potpuno poštovanje. Svatko tko kaže drugačije, lud je i ne razumije nogomet. Ono što je on postigao s Hrvatskom i Real Madridom je nevjerojatno”, izjavio je Vladimir Coufal, branič West Hama, za češki Sport.

“On usmjerava igru od početka napada do završne faze. Većina akcija ide preko njega. Način na koji igra je nogometna bajka. Takvog veznjaka želite imati na terenu, uvijek je na dobrom mjestu, uvijek mu možete dati loptu, on ne gubi loptu. On je najvažniji igrač za Hrvatsku”, dodao je.

Veznjak Glasgow Rangersa Vaclav Černy također je govorio s velikim poštovanjem o hrvatskom kapetanu:

“Modrić je za mene sjajan primjer da se, ako se netko brine o svom tijelu na vrhunskoj razini, može igrati ovako dugo i ovako dobro. Imam ogroman respekt prema njegovoj karijeri. Fantastično je gledati kakve partije pruža već deset ili petnaest godina. Zanima me kako će to izgledati izbliza.”

Njegov suigrač Filip Zorvan zaključio je:

“Modrića zasad poznajem samo s televizije. Veselim se što ću ga vidjeti uživo.”