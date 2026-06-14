Čeferin rekao da ovaj format SP-a donosi ‘nezanimljive utakmice’: Odgovorilo mu je čak 13 reprezentacija

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Ukupno 13 nogometnih saveza iz Afrike, Kariba i Azije izrazilo je u nedjelju „duboko razočaranje“ zbog nedavnih komentara predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, koji je pojedine utakmice na Svjetskom prvenstvu, proširenom na 48 reprezentacija, ocijenio kao „nedovoljno zanimljive“.

Reakcija je stigla u obliku zajedničkog priopćenja koje su potpisali nogometni savezi Zelenortskih Otoka, Curaçaa, Uzbekistana, Konga, Haitija, Alžira, Tunisa, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Obale Bjelokosti i Južne Afrike.

U priopćenju su savezi „s poštovanjem, ali odlučno“ odbacili Čeferinove izjave te naglasili da „ne postoji nevažna utakmica na Svjetskom prvenstvu“.

„Za naše zemlje ne postoje utakmice Svjetskog prvenstva koje nisu važne“, navodi se u priopćenju.

Prema pisanju medija, Čeferin je kritizirao odluku o povećanju broja sudionika na Mundijalu s 32 na 48 reprezentacija, smatrajući da je time smanjen značaj pojedinih utakmica.

Potpisnici priopćenja posebno su istaknuli povijesni značaj plasmana na Svjetsko prvenstvo za zemlje poput Zelenortskih Otoka, Curaçaa i Uzbekistana, ocijenivši da je riječ o „ostvarenju sna koji dijele generacije“.

Također su naglasili simboličnu vrijednost povratka Konga i Haitija na najveću nogometnu scenu nakon dugogodišnje pauze.

„Iza svakog plasmana stoje godine rada i ulaganja. Iza svake reprezentacije nalaze se čitave zajednice i milijuni ljudi koji u nogometu vide izvor ponosa, nade i jedinstva“, ističe se u priopćenju.

Savezi su poručili da „nogomet ne pripada uskom krugu privilegiranih nacija“ te da se njegova veličina dolazi do izražaja u univerzalnosti.

„Svjetsko prvenstvo je najveće nogometno natjecanje na svijetu jer okuplja različite kulture, povijesti i životne priče“, navodi se.

Na kraju su naglasili da je svaka reprezentacija izborila plasman na terenu te da je svaka utakmica važna, uz poziv na daljnji razvoj nogometa diljem svijeta kako bi nove generacije dobile priliku sanjati i ostvarivati velike uspjehe.